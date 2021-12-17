İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberleri... İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot üzerindeki 50 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Aralık saat 03.40 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ekipler aynı gün saat 06.30 sıralarında ise yine Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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