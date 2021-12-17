2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi ve kazananlar...

Çekiliş sonucu ikramiye kazanan talihlilerin, yasal başvuru süreleri içerisinde(her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir) kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2'nun Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.