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2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi ve kazananlar...

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi ve kazananlar...

2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde promosyonlu Nescafe 3ü1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte 7574'e eksiksiz bir SMS göndererek, www.nescafe.com.tr(ücretsiz) adresindeki veya Nescafé 3ü1 Arada NE'APP mobil uygulamasındaki formu eksiksiz doldurarak kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Katılım sağlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi ve kazananlar...

2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dört dönem boyunca yapılan Nescafe çekilişinde 3. dönem için geri sayım başladı. 20 Kasım'da başlayan çekiliş dönemi 19 Aralık'ta sona erecek. Çekilişe katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi ve kazananlar...

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Aralık Nescafe çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

28 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler Takvim Gazetesi'nde ve www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Çekiliş sonucu ikramiye kazanan talihlilerin, yasal başvuru süreleri içerisinde(her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir) kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2'nun Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

2021 NESCAFE KAMPANYA DÖNEMLERİ

Bu kampanya, 20.09.2021(00:01)-19.01.2022(23:59) tarihleri arasında 4 dönem(1.Dönem:20.09-19.10.2021, 2.Dönem:20.10-19.11.2021, 3.Dönem:20.11-19.12.2021, 4.Dönem:20.12.2021-19.01.2022) olarak gerçekleşmektedir.

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27.10-29.11-28.12.2021 ve 28.01.2022 tarihlerinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

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