Ölüme 24 taksit! Mahkemenin kararına tepki gösterdi

OĞLU KARARA İSYAN ETTİ

Kazada ölen Hüsnü Karaer'in oğlu Yasin Karaer (35) karara isyan ederek şunları söyledi: "Babamın ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu. Ama ceza almadan sadece para cezasına çarptırıldı.

Bir canın bedeli bu mu? Biz bu kararı kabul edemiyoruz. O nedenle kararı istinaf ettik. Bu kararın bozulacağını, sürücünün hak ettiği cezayı alacağını ümit ediyoruz" dedi.