Gaziosmanpaşa’da servis minibüsleri çarpıştı! Yaralı var

YARALI VAR

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 1 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Yaşanan kaza nedeniyle kavşak ve civarında trafik yoğunluğu oluştu.