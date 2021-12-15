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Gaziosmanpaşa’da servis minibüsleri çarpıştı! Yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Gaziosmanpaşa’da servis minibüsleri çarpıştı! Yaralı var

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy mevkiinde 2 servis minibüsü kaza yaptı. Olay sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgede de trafik yoğunluğu arttı.

Kaza saat 06.45 sularında Gaziosmanpaşa Küçükköy Karayolları Mahallesi Elma Bahçesi Caddesi üzerinde yer alan kavşakta yaşandı.

SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI

Edinilen bilgiye göre D.T. idaresindeki 34 LAG 066 plakalı servis minibüsü ile H.T. idaresindeki 34 LOF 252 plakalı kavşağa girdikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 LOF 252 plakalı servis minibüsü yan yattı.

YARALI VAR
Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 1 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Yaşanan kaza nedeniyle kavşak ve civarında trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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