Fatih’teki yangında can pazarı! Camdan atladılar
İstanbul’un Fatih ilçesinde ganyan bayiinde yangın çıktı. Bina kıyamet yerine döndü. 10 kişi alevlerin ortasında kaldı.Mahsur kalan şahıslar demir parmaklıklar kırılarak kurtarıldı.
Olay, İstanbul'un Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde saat 09.00 sularında yaşandı. İddialara göre, beş katlı binanın giriş katındaki ganyan bayiinde daha bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanlar kısa zaman içerisinde bütün binayı etkisi altına aldı.
10 KİŞİ MAHSUR KALDI
Yangında 10 kişi mahsur kaldı. Yoğun dumandan dolayı yaşadığı daireden çıkamayan yabancı uyruklu kişilerin yardımına mahalleli koştu. Dairenin demir korkulukları kırılarak mahsur kalan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.
CAN KAYBI YOK
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bodrum kattaki dairede uyuya kalan 3 kişiyle beraber toplam 7 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı yangında vatandaş ve itfaiyenin müdahalesiyle can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.
"ELİM AYAĞIM KESİLDİ"
Yanan ganyan bayinin yanında evi bulunan bir kadın, "Benim evimin bitişiğindeki ganyan bayi yandı. Bir bağrışmalar duydum. İnsanlar mahsur kaldı. Camların demirini kırıp 2-3 kişi kurtardık. Benim evim ahşap. Oradan sirayet ederse benim evim de yanabilir. Elim ayağım kesildi. Mahsur kalanları çıkardık. Ambulans aldı. Boğuluyordu. Demiri kırıp çıkardılar" dedi.
Mahsur kalanların çıkarılmasına yardım eden bir vatandaş, "Yan tarafta Suriyeliler vardı. 2 kadın, 1 tane de erkek kalıyordu. Kepengi kırıp onları çıkardık. Burada da zenciler vardı. Onları da çıkardık. Alt katta kalanlar da şimdi çıktı" diye konuştu.
"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİMİZ YOK YATIYORDUK"
Yangına uyurken yakalanan bina sakinlerinden Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yatıyorduk. Bir anda kapı çaldı. Yangın çıkmış. Biz de hayretler içerisindeyiz. Şok olduk. İtfaiye memurları bizi uyandırdı" ifadelerini kullandı.
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