Fatih’teki yangında can pazarı! Camdan atladılar

"ELİM AYAĞIM KESİLDİ"

Yanan ganyan bayinin yanında evi bulunan bir kadın, "Benim evimin bitişiğindeki ganyan bayi yandı. Bir bağrışmalar duydum. İnsanlar mahsur kaldı. Camların demirini kırıp 2-3 kişi kurtardık. Benim evim ahşap. Oradan sirayet ederse benim evim de yanabilir. Elim ayağım kesildi. Mahsur kalanları çıkardık. Ambulans aldı. Boğuluyordu. Demiri kırıp çıkardılar" dedi.



Mahsur kalanların çıkarılmasına yardım eden bir vatandaş, "Yan tarafta Suriyeliler vardı. 2 kadın, 1 tane de erkek kalıyordu. Kepengi kırıp onları çıkardık. Burada da zenciler vardı. Onları da çıkardık. Alt katta kalanlar da şimdi çıktı" diye konuştu.