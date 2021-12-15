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Batman’da yeni evlenen çifttin düğün arabaları yazdırdıkları tepki gülümsetti!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Batman’da yeni evlenen çifttin düğün arabaları yazdırdıkları tepki gülümsetti!

Batman’da yeni dünya evine giren çift, şehirde bir türlü bitemeyen yol çalışmalarına dikkat çekti. Çift  düğün arabasına 'Aşkımız Batman’ın yol çalışması gibi olsun hiç bitmesin' yazısı yazdırdı. Yazıyı görenler kahkahalarına engel olamadı.

HDP'li Batman Belediyesi'nin yürüttüğü yol çalışmaları bir türlü bitmezken, şehrin pek çok bölgelerinde sık sık çalışmalar yürütülmesi vatandaşları usandırdı.

GENÇ ÇİFTEN ŞAKA YOLLU TEPKİ

Yolların çukurlu olması nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, sık sık tepkilerini dile getirirken, bu duruma ilginç bir tepki de yeni evlenin çiftten geldi.

'AŞKIMIZ BATMAN'IN YOL ÇALIŞMALARI GİBİ OLSUN HİÇ BİTMESİN'

Kentte, önceki gün düğünleri yapılan G. ve Z. çifti, düğün arabasının arkasına, 'Aşkımız Batman'ın yol çalışmaları gibi olsun hiç bitmesin' yazısı asarak, söz konusu duruma dikkat çekti. Düğünün ardından araçla şehir turu atan çifte, vatandaşlar da korna çalarak, destek verdi.

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