Çorum'da ele geçirildi! Altın sandığın sırrı çözülemiyor
Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık ele geçirildi. Müze müdürlüğü teknik ekiplerince incelemeye alınan sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
KOM ekiplerinin şüpheli araca dün düzenledikleri operasyonda; altın kaplama sandık ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.
Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.
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