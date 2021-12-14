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Pek çok ilde sahte içki can aldı! Ölü sayısı artıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Pek çok ilde sahte içki can aldı! Ölü sayısı artıyor

İstanbul, KahramanmaraşAntalya ve Sivas'tan art arda sahte içki sebebiyle ölüm haberleri geldi. Kahramanmaraş’ta sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Sivas'ta Şakir Deliktaş ile Bülent Ekici, Yalova'da Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) sahte içki sebebiyle hayatlarını kaybetti. Antalya'da da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Abidin Uçurum (46), öldü. İstanbul Avcılar'da da bir tekel bayiden kaçak içki satın alan vatandaş, zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Sivas'ta sahte içkiden zehirlendiği kuşkusuyla hastaneye kaldırılan Bülent Ekici de (62) yaşamını yitirdi. Şehirde metil alkol sebebiyle can kaybı 2'ye yükseldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ TEDAVİ OLUYOR

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş, iki gün önce alkol aldıktan sonra kötüleşti. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, kurtarılamadı. Yine sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici de sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran Ö.Y., Y.K., C.A., O.U. ve M.K.'nin ise tedavileri sürüyor.

EMNİYETTEN 4 ADRESE BAKIN OPERASYONU

Bu arada zehirlenme vakalarının ardından harekete geçen polis ekipler, Zara ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Baskında sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Operasyonda 25,5 litre el yapımı rakı, 19 litre el yapımı viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ANTALYA'DAN KÖTÜ HABER

Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Abidin Uçurum (46), yaşamını yitirdi.

Olay, 12 Aralık'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak çalışan Abidin Uçurum, iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uçurum, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Abidin Uçurum'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uçurum'un cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Abidin Uçurum'un kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

AVCILAR'DA DA CAN KAYBI

İstanbul Avcılar'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi. Polis yaptığı operasyonda 165 şişe sahte içkiye el koydu 1 kişi gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın polise bildirilmesinden sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarı değerlendirerek, Kaşıkçı'nın alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenlendi. Büfede yapılan aramada tezgahın alt kısmındaki dolapta ve karton kutu içerisinde çeşitli cins ve markalarda 165 sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi bandrolsüz içkileri 'Azat' isimi ile tanıdığı Abdülbaki Y. isimli kişiden aldığını ve bunlara karını ekleyerek sattığını söyledi. Olay ile ilgili 3 suç kaydı bulunan tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alınırken, 16 suç kaydı bulunan 41 yaşındaki Abdülbaki Y.'nin aranmasına başlandı. Şüpheliler ile ilgili 'Taksirle öldürme' ve 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma sürdürülüyor.

HEMEN HEMEN 200 ŞİŞE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sahte alkol aldığı tespit edilen tekel bayiine baskın düzenlendi. Yapılan aramada yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi. Tekel bayiinin sahibi olduğu öğrenilen G.K. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı. G.K., yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, sahte alkolü Azad isimli bir kişiden temin ettiğini söyledi. Şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YALOVA'DA SAHTE İÇKİ KUŞKUSU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir gün önce birlikte sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde oto tamirciliği yapan Ekrem Tekin, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Bunun üzerine Tekin'in arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle girdiği iş yerinde Ekrem Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem Tekir'in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce akşam saatlerinde sahte içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazgan'ın Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Yazgan'ı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Tekir'in cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumu'na, Yazgan'ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem Tekin Yalova'da, Mehmet Yazgan ise Adapazarı'nda toprağa verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekir ve Yazgan'ın Ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHTE İÇKİ 4 CAN ALDI

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kalaycı'nın hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin Büyüksakallı'dan aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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