Pek çok ilde sahte içki can aldı! Ölü sayısı artıyor

HEMEN HEMEN 200 ŞİŞE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sahte alkol aldığı tespit edilen tekel bayiine baskın düzenlendi. Yapılan aramada yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi. Tekel bayiinin sahibi olduğu öğrenilen G.K. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı. G.K., yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, sahte alkolü Azad isimli bir kişiden temin ettiğini söyledi. Şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YALOVA'DA SAHTE İÇKİ KUŞKUSU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir gün önce birlikte sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde oto tamirciliği yapan Ekrem Tekin, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Bunun üzerine Tekin'in arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle girdiği iş yerinde Ekrem Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem Tekir'in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce akşam saatlerinde sahte içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazgan'ın Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Yazgan'ı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Tekir'in cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumu'na, Yazgan'ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem Tekin Yalova'da, Mehmet Yazgan ise Adapazarı'nda toprağa verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekir ve Yazgan'ın Ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHTE İÇKİ 4 CAN ALDI

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kalaycı'nın hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin Büyüksakallı'dan aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.