İşitme engelli gence şiddet gösteren sanık: Mahkumlar tarafından dayak yiyoruz
Kocaeli'de işitme engelli gence şiddet gösteren, o anların da sosyal medyada yayılmasıyla oldukça tepki toplayan "Fırat Delikanlı" lakaplı zanlı ve beraberindeki 4 zanlının yargılanması sürüyor. Kendisi de işitme engelli olan Fırat K., işaret dili tercümanı ile alınan savunmasında, "Mahkumlar tarafından dayak yiyoruz. Ben kimseyi duyamıyorum ama beni tehdit ediyorlar. Tek başıma sadece duvara bakıyorum " ifadelerini kullandı.
Hediyelik ürünlerin satışı yapan Engin E., Fırat K. ve yanındaki arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi öldüresiye dövmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan görüntüler, oldukça ses getirdi.
HEPSİ İŞİTME ENGELLİ
Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. ve Ersin K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat K. ve beraberindeki 4 sanığın da işitme engelli olduğu öğrenildi.
" ÖNCE BENİ DARP ETTİ SONRASINDA…"
"Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret" suçlarından haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatlar ve işaret dili tercümanı hazır bulundu. Mağdur Engin E. ve avukatı ise duruşmaya SEGBIS ile katıldı. İfadesi işaret dili tercümanı eşliğinde alınan Engin E., "Fırat önce beni darp etti sonrasında sim kartımı zorla aldı. Fırat sim kartımı alırken diğer sanıklar hiçbir müdahalede bulunmadı" dedi.
"MAHKUMLAR TARAFINDAN DAYAK YİYORUZ"
Kendisi de işitme engelli olan sanık Fırat K.'nın savunması da işaret dili tercümanı eşliğinde alındı. Fırat K. savunmasında, "Cezaevinde zor şartlarda duruyoruz, mahkumlar tarafından dayak yiyoruz. Ben kimseyi duyamıyorum ama beni tehdit ediyorlar. Tek başıma sadece duvara bakıyorum, psikolojim bozuldu. Kendime zarar veriyorum" diye konuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Diğer işitme engelli sanıklar ise pişman olduklarını ve cezaevinde dayak yediklerini söyleyerek, tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların HTS sonuçlarının beklenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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