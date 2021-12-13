Tuna Tavus: Bir oturuşta 4 kilo lahmacun, 300 midye, 15 hamburger yiyebiliyorum

Tuna Tavus, Bi' Başka'da, yemek rekorlarından da bahsederek "45-50 dakikada 4 kilo lahmacun yedim. 26 lahmacuna denk geliyor. 300 midye ve yine 50 dakikada 15 hamburger yemek gibi rekorlarım da mevcut" dedi.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

İyiyim. Dün 3 ayın en iyi antrenmanını yaptım. Keyfim yerinde şu an. Diğer yandan da YouTube içeriklerine devam ediyorum. Yemek yiyorum :)

Neler yiyorsun? :) Mide fesadı geçireceksin diye korkuyorum Tuna! İki gün önce 300 midyeyi nasıl yedin?

Baya bir zorlandım onu yerken. İçim dışım deniz mahsulü oldu. Biraz arındım şu anda ama. 2 gün geçti üstünden.

Çok yemek yemek mideni rahatsız etmiyor mu? Sporla ilgilendiğin için dengelenmiş mi oluyor? Nasıl oluyor?

Çok rahatsız etmiyor ya. Eğer bir yemeği zorlarsam rahatsız ediyor. Normal bir şekilde çok yemek o kadar rahatsız etmiyor.







"Diğerlerine göre zaten hep güçlüydüm"

Olayın en başına dönelim. Spora nasıl, ne zaman başladın?

Spora 17 yaşında başladım. Şu an 22 yaşındayım. Her zaman güçlü olmayı sevmişimdir. Ama ilk başta ben de herkes gibi iyi bir vücuda sahip olayım, estetik durayım diye başladım. Omuzlarım genişlesin istedim. Diğer insanlara göre zaten hep güçlüydüm.

Yaptığın sporun adı neydi?

Powerlifting.

5 senedir ilgileniyor musun peki bu sporla?

İlk 2 sene fitness ve bodybuilding tarzında ilerledim. Daha amatördüm. Son 3 senedir de spesifik olarak powerlifting yapıyorum.

Nasıl bir spor tarzı olduğundan da bahseder misin biraz?

3 hareketten oluşuyor: Squat, bench press ve deadlift. Maksimal ağırlığa çıkmaya çalışıyoruz ve tek tekrarda yapmaya çalışıyoruz bunu.

"Lisede şişko gamer'dım"

Önceki halini merak ediyorum. Nasıl bir fark var arada?

Ben lisede şişko gamer'dım. Bilgisayar başında cipsler kolalar akıyordu :) Sonra vücudum hiç hoşuma gitmemeye başladı. Oyunlar sıkmaya başladı. GTA5'e girip uçak sürüp çıkıyordum. Bir anlamı kalmamıştı oyun oynamamın da. Hayatımda bir şeyleri değiştirmeliyim diye düşündüm. En rahatsız olduğum şey vücudumdu. Vücudumdan başlamaya karar verdim. Bir anda ölümüne diyet yapmaya başladım. Saatlerce aç kalarak oyun oynamaya devam ediyordum. Acıksam da yemiyordum. Bir süre sonra baya bir kilo verdim. Daha iyisi neden olmasın dedim ve spora başladım. Oyunları bıraktım. Günlük hayatta arkadaşlarımla daha fazla görüşmeye başladım.

"Arkadaşlarım benden korkuyordu"

Bu kararı vermende arkadaş çevrenin bir etkisi oldu mu?

Hiç olmadı. Benden korkuyorlardı iri yarı olduğum için. Pek yanaşmıyorlardı :) Düşünsene Lise 1'de 1.95 boyunda ve 120 kiloydum. Sakalım falan vardı. Kimse bir şey demiyordu.

YouTube'a ne düşünerek başlama kararı aldın?

Ben Instagram storylerimde çok yüksek ağırlıklar kaldırıyordum. Ve antrenmanlarımı paylaşıyordum sosyal medyada. İnsanlar şaşırıyordu kaldırdığım ağırlıklara. YouTube videosu çekmemi istedi takipçilerim. Süreci de görelim, neler yapıyorsun bakalım dediler. DM kutumda böyle istekler çoğaldı. Bir de ben mizah yönü olan bir insanım. Gırgırına birçok şey paylaşıyordum. İkisini harmanlamaya karar verdim ve YouTube'a başladım.

1 senede geldiğin noktayı nasıl buluyorsun? Hep yemek yeme veya spor içerikleri mi olacak?

Her şey olabilir ya. Ben kendimi tek bir alanda kısıtlamıyorum. Genel eğlence sektöründe ben var olmak istiyorum. Başka videolarım da var. Şantiyeye gidip çalıştım bir gün boyunca mesela. Kanalımın adı Tuna Tavus. Kendimi kısıtlamıyorum. O dönem ne yapıyorsam onu yansıtmayı düşünüyorum kanalıma da.

Orkun Işıtmak ile nasıl bir araya geldiniz?

Orkun'un ekibi bana ulaştı. Yemek yeme videolarımı izlemişler. Orkun'un videolarının altına herkes benim ismimi yazmış. Sonrasında bir araya geldik. İlk videomuz lahmacun yeme videomuzdu. Sık sık bir araya geliyoruz. İleride daha da iyi projeler olacak gibi duruyor.

Başka hangi YouTuberlar ile bir araya gelmek, video çekmek istersin?

Ben herkesle tanışmak istiyorum. Çevremi genişletmek beni mutlu ediyor.

"Bir oturuşta 4 kilo lahmacun yedim"

Bir oturuşta neyden ne kadar yiyorsun? Rekorun ne?

45-50 dakikada 4 kilo lahmacun yedim. 26 lahmacuna denk geliyor. 300 midye ve yine 50 dakikada 15 hamburger yemek gibi rekorlarım da mevcut.

Hangi videodan sonra patladın? Memnun musun YouTube kitlenden? İçeriklerinden?

"Sıradan günün beslenmesi 30 bin kalori" diye bir video çekmiştim. Bir günde 30 bin kalori alıyormuşum gibi lanse etmiştim. Baya fazla yiyip bunu sıradan bir şey gibi gösterdim. İnsanlar gerçek mi değil mi emin olamadı. O videom baya izlenmişti. Sonrasında sushi yeme videom da baya izlendi. Ve artarak devam etti.

"Çok agresif değilim, o işin şovu"

Kişilik olarak nasıl birisin? Videolarında baya agresif hareketlerin var. Çok kızgın mısındır?

Videolarımda göründüğüm gibi çok agresif bir insan değilim. O, işin şovu. Tabii içimde bir öfke var. Sinirlendiğimde de çok fazla sinirlenirim. Ama genel olarak neşeliyimdir. Pozitif bakmaya çalışırım her şeye. Amacım neyse ona odaklanırım. Antrenman günü dışarı çıkmam. Sadece antrenmanla geçer o gün. Dışarıda motivasyonum bozulur. 7-8 saat sürüyor zaten bir antrenman. Diğer günlerde de sosyal hayatıma odaklanıyorum.

Gelecek hedeflerini de sormadan geçmeyeceğim. Neler yapmak istiyorsun? Farklı plan ve projelerin var mı?

Şu aralar YouTube'a odaklıyım. İçerik üretmeyi seviyorum. Antrenmanlarımı da aksatmıyorum. Her zaman içim amacım daha iyi bir içerik üreticisi ve sporcu olmak. İkisini bir arada götürebilmek istiyorum.