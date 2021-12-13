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Ankara'da talihsiz kaza! Odun keseceğim derken kolunu kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021
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Ankara’da talihsiz kaza! Odun keseceğim derken kolunu kesti

Ankara'da odun kesmek isteyen vatandaş talihsiz bir kaza yaşadı. Evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan Kazım Ş. isimli vatandaş hızar makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundaki arter damarı kesti. İşte detaylar...

Ankara'nın Bala ilçesinde evinin bahçesinde hızar makinesinde odun kesmeye çalışan bir vatandaş makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu kolunu kesti.

Olay, Ankara'nın Bala ilçesinde Derekışla Mahallesinde meydana geldi.

ARTER DAMARI KESİLDİ
Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan Kazım Ş. (60) hızar makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundaki arter damarı kesti.

Çevredeki komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazım Ş., Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazım Ş. hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

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