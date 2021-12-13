Ankara'da talihsiz kaza! Odun keseceğim derken kolunu kesti
Ankara'da odun kesmek isteyen vatandaş talihsiz bir kaza yaşadı. Evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan Kazım Ş. isimli vatandaş hızar makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundaki arter damarı kesti. İşte detaylar...
ARTER DAMARI KESİLDİ
Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan Kazım Ş. (60) hızar makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundaki arter damarı kesti.
Çevredeki komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazım Ş., Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazım Ş. hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
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