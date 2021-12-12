Kocaeli’nde 16 otomobilin lastiği kesildi! Bölge sakinleri şoke oldu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halinde duran 16 otomobil, lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah evden çıktıklarında lastiklerinin yarık olduğunu fark eden araç sahipleri de soluğu karakolda aldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin Halıdere Mahallesi'nde yaşandı.
SEBEBİ BELLİ DEĞİL
Edinilen bilgiye göre, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi.
Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulan vatandaşlar şaşkınlık içerisinde polis ekiplerine haber verdi.
EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI
Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
"MAHALLEMİZDE 16 ARAÇ LASTİĞİNİN KESİLDİĞİ SÖYLENDİ"
Araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Eraydın, "Sabah namazına kalktım ve arabamın lastiğinin inik olduğunu gördüm. Namazdan sonra geldiğimde lastiğin kesici bir alet ile kesildiğini gördüm. Aynı şikayetten birkaç kişi geldi, polisi aradık. Mahallemizde 16 araç lastiğinin kesildiği söylendi" dedi.
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