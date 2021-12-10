Başkan Erdoğan’ın talimatı selzede yaşlı çifti sevindirdi! Artık yeni yuvalarındalar

Felaketin ardından torunu Ömer Güleryüz'ün bir süre sonra kendilerini arayarak "size yeni ev yapılacak" haberini verdiğini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, durumumuzu anlatmış. Allah razı olsun o da hemen bize yeni bir ev yapılmasını istemiş." ifadelerini kullandı.

Yıldız, torununun kendilerine verdiği mutlu haberle çok duygulandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: