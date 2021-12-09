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Son dakika: Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı (2021 son depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Son dakika: Muğla Dalaman’da deprem! AFAD açıkladı 2021 son depremler

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da 18:06'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.

SON DAKİKA: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da 18:06'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre altında kayda geçti.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Akdeniz, 15.26 km. Dalaman (Muğla)

Tarih-Saat : 09.12.2021, 18:06:44 TSİ

Enlem : 36.4715 N

Boylam : 28.7568 E

Derinlik : 7.10 km

2021 SON DEPREMLER


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