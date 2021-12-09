Son dakika: Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı (2021 son depremler)
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da 18:06'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.
SON DAKİKA: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da 18:06'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre altında kayda geçti.
İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 15.26 km. Dalaman (Muğla)
Tarih-Saat : 09.12.2021, 18:06:44 TSİ
Enlem : 36.4715 N
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...
- Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
- Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Adı Beşiktaş’la anılan Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?
- Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! 9 Aralık Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
- Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'tan kötü haber! Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında?
- Bu meslekte çalışanlara erken emeklilik formülü! 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Meslek kodu primi...
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…
- 13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!
- TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Altın fiyatları son durum: 9 Aralık gram ve çeyrek altın fiyarı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?