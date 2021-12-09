Son dakika: Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı (2021 son depremler)

SON DAKİKA: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da 18:06'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre altında kayda geçti.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Akdeniz, 15.26 km. Dalaman (Muğla)