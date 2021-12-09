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Edirne'de skandal görüntü! Kanlar içinde kalan ata yük çektirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Edirne’de skandal görüntü! Kanlar içinde kalan ata yük çektirdi

Edirne'de çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan görüntüler dehşete düşürdü. Keşan ilçesinde yaralı halde yokuş yukarı yük arabasını çekmekte zorlanan at, görenlerin tepkisini topladı. Vatandaşların uyarılarına rağmen atın sahibi yoluna devam etti.




Keşan ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine doğru giden yük arabasına bağlı yaralı at, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Yaralı halde yük arabasını çekmekte zorlanan atı gören vatandaşlar, sahibine tepki gösterdi.

Yolda durarak "Bu nedir? Bu kadar vicdansız olmayın" diyerek atın sahibine seslenen vatandaşlara atın sahibi, hayvanın daha önceden yaralandığını söyleyerek uzaklaştı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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