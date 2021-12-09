Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında

Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandan şahıs trafik dubası ile saldırdı.

Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı.

Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü.

Daha sonra ayağı kalktığı gözlenen köpek can havliyle olay yerinden kaçtı.

Köpeğin durumunun ne olduğu belirsizliğini korurken, şahsın köpeğe neden trafik dubası ile saldırdığı ise bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüsü ise izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.