Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar’da yolda uyuduğu esnada kendisini fark etmeyerek ezen minibüsün altından can havliyle çıkıp kurtulan köpek bu defa bir şahsın trafik dubalı saldırısına maruz kaldı. Vicdanların sorgulandığı olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Görenlerin içini sızlatan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Görüntülerde yoldan geçen bir minibüs uyuyan köpeği ezdi. Minibüs şoförü köpeği fark edince durdu.
Köpek daha sonra minibüsün altından, tampon ve lastik kenarından çıkmayı başararak kaldırıma çıktı.
Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandan şahıs trafik dubası ile saldırdı.
Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı.
Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü.
Daha sonra ayağı kalktığı gözlenen köpek can havliyle olay yerinden kaçtı.
Köpeğin durumunun ne olduğu belirsizliğini korurken, şahsın köpeğe neden trafik dubası ile saldırdığı ise bilinmiyor.
Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüsü ise izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
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