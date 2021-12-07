Zeytinburnu’nda vahşet! Kocasını uyurken baltayla öldüren kadından ‘pes’ dedirten savunma

"POLİS BALTAYI ELİNE ALDI VE KOCAMIN BEYNİNİ DAĞITTI"

Duruşmada söz verilen Azimi "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. Kocamı eve gelen polis katletti. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı ve kocamın beynini dağıttı. Öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak" şeklinde konuştu.