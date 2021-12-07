Zeytinburnu’nda vahşet! Kocasını uyurken baltayla öldüren kadından ‘pes’ dedirten savunma
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde dini nikahlı kocasını gece uyurken 15 balta darbesiyle katleden Fazilet Azimi’nin yargılanması devam ediyor. Daha öncesinde kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı Azimi ifadesini değiştirerek, "Kocama polis öldürücü darbeyi vurdu" sözleriyle şaşkına çevirdi.
Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 günü gece sularında dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i (57) balta ile katleden yabancı uyruklu Fazilet Azimi'nin (29) davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı adli servis biriminde tedavi gören tutuklu zanlı Fazilet Azimi hazır bulundu.
"POLİS BALTAYI ELİNE ALDI VE KOCAMIN BEYNİNİ DAĞITTI"
Duruşmada söz verilen Azimi "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. Kocamı eve gelen polis katletti. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı ve kocamın beynini dağıttı. Öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak" şeklinde konuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fazilet Azimi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Öte yandan Fazilet Azimi daha önce yaptığı savunmasında maktul eşinin kendisini darp ettiğini söylemişti. Azimi öldürüleceğinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini savunmuştu.
15 BALTA DARBESİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019'da Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. Olay günü saat 21:00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03:30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği belirtilmişti. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede açıklanmıştı. Azimi'nin 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.
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