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Yeni evlenen çifte tuhaf takı! Gelinin suratı düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Yeni evlenen çifte tuhaf takı! Gelinin suratı düştü

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Muş ve Erzurumlu 2 ailenin çocuklarının düğünü akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Damadın arkadaşları takı merasimi başladığı esnada, arkadaşlarına “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin yüzü düşerken, salonda büyük alkış patladı.

Olay, pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'daki bir düğün salonunda yaşandı.

DÜĞÜN GÜNÜ ŞOKE OLDULAR

İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

"ŞEYTAN DOLDURMASIN"

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.

GELİNİ YIKAN HEDİYE

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

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