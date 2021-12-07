Yeni evlenen çifte tuhaf takı! Gelinin suratı düştü

"ŞEYTAN DOLDURMASIN"

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.