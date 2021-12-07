Yeni evlenen çifte tuhaf takı! Gelinin suratı düştü
YAŞAM İHA
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Muş ve Erzurumlu 2 ailenin çocuklarının düğünü akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Damadın arkadaşları takı merasimi başladığı esnada, arkadaşlarına “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin yüzü düşerken, salonda büyük alkış patladı.
Olay, pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'daki bir düğün salonunda yaşandı.
DÜĞÜN GÜNÜ ŞOKE OLDULAR
İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.
"ŞEYTAN DOLDURMASIN"
Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.
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