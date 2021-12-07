19 yıllık sır cinayet çözüldü: ’Kimlik kartı’ detayı ele verdi

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYE NE YAPTIĞINI HATIRLAMADI

Cesedin bulunduğu alandakırık cam parçaları üzerinden parmak izi tespit edilirken, bu parmak izinin kime ait olduğuna yönelik çalışmalar 2019'a kadar sürdü. Ahmet Ünal, 26 Aralık 2019'da kimlik kartını değiştirmek için parmak izi verdi. Ünal'ın verdiği parmak izleri ile 19 yıl önce camdan alınan izler eşleşti. Zanlı gözaltına alındı. Ünal, olay tarihinde abisine ait restoranda alkol aldığını, daha sonra Arslan'ın bekçilik yaptığı tatil sitesinin içinden geçerek evine gitmek istediğini belirtti ve olaydan önce tanımadığı Arslan'ın site içerisinden geçmesi için kendisine izin vermediğini, bunun üzerine tartışmaya başladıklarını anlattı. Bekçinin elindeki sopa ile kendisine vurmaya başladığını, cam kırıklarının olduğu yerde kavga ettiklerini, bu esnada üzerinde bulunan çakıyı çıkararak bekçiye salladığını kaydeden Ünal, bıçağın Arslan'ın neresine geldiğini ve kaç kez salladığını hatırlamadığını, daha sonra bekçiye ne yaptığını da hatırlamadığını öne sürdü.