SİHA takım lideri Tarık Kesekci’nin annesinin duygulandıran günlüğü

"Hala büyüdüğüne inanamadığım küçüğüm. bilirsin pırlantamsın benim…

Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…

Canım oğlum, dünya başarılarını Allah çalışana verir. Sen ahiret başarısı için sarfet ki ikisi de senin olsun…