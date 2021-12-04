Sahte kolla aşı skandalı! Akılalmaz planı
İtalya'da bir adam aşı sertifikası alabilmek için "sahte kolla" aşı yaptırmaya gitti. Silikon kolu fark eden hemşire durumu yetkililere bildirdi.
İtalya'nın Biella kasabasında 50'li yaşlarındaki adam, gerçek kolunu kaplayan silikon bir kalıpla aşı merkezine gitti.
Aşıyı yapacak olan hemşire, adamın ten rengiyle kolunun uyumsuz olduğunu fark etti.
Hemşire, kolda damar izi de göremeyince şüphelenerek adamdan gömleğini tamamen çıkarmasını istedi. Bir süre direnen ve hemşireyi aşıyı yapmaya ikna etmeye çalışan adamın, silikondan yapılma sahte bir kolla aşı yaptırmaya gittiği ortaya çıktı.
HEMŞİREYİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Hemşire yerel basına, kolunu sıvadığında cildinin "kauçuk ve soğuk" olduğunu ve pigmentin "çok hafif" olduğunu söyledi.
La Repubblica'nın haberine göre, adam fark edildikten sonra hemşireyi göz yumması için ikna etmeye çalıştı. Ancak dolandırıcılıktan polise ihbar edildi.
"YARGIYA HESAP VERECEK"
Bölgesel hükümetin başkanı Alberto Cirio da olayı "bu kadar vahim bir durum olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka" diye niteledi.
Cirio, söz konusu şahsın pandemide büyük fedakarlıklar yapan topluma karşı eyleminin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve "şimdi yargıya hesap verecek" dedi.
YENİ TEDBİRLER SONRASI İLK SAHTEKARLIK OLMAYABİLİR
La Repubblica gazetesi, bu vakanın türünün tek örneği olmayabileceğini yazdı. Twitter'da, Amazon'da satışa sunulan, sahte kolları ve boynu olan bir silikon erkek göğüs yarım vücut takımı paylaşarak "Bununla gidersem anlarlar mı? İğne koluma ulaşmasın diye belki silikonun altına fazladan kıyafet de giyerim" yazdığı belirlendi. Daha sonra silinen bu mesajın Biella'daki adama ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İddiaya göre, adam İtalya'daki COVID belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırılan bir sağlık çalışanı.
İTALYA'DA "SÜPER YEŞİL PASAPORT" ZORUNLULUĞU VAR
Sıra dışı sahtekârlık girişimi, İtalya'da aşı yaptırmamış olanlara daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamasına birkaç gün kala gerçekleşti.
Ağustos ayından bu yana İtalyanlar, tren istasyonlarına, sinemalara, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına erişmek için aşı belgesi, negatif test veya virüsten kurtulma belgesi gösteren bir COVID "yeşil pasaportuna" ihtiyaç duyuyorlar.
Ancak Pazartesi gününden itibaren bu faaliyetler, yalnızca aşılanmış veya yakın zamanda COVID'den iyileşmiş olanlar için geçerli olan "süper yeşil pasaporta" sahip olanlarla sınırlı olacak.
Biella'da yaşanan sahte kolla aşı yaptırma girişimi sonrası bölge sağlık idaresinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde benzer olaylar yaşanıyor çünkü şu an ilk doz için gelenler esasen 3 kategoride yer alıyor: Belgeli bir sağlık sorunu nedeniyle aşıyı erteleyenler, aşı hakkında şüpheleri olan ancak daha sonra ikna olanlar, ya da hala aşı karşıtı olan ancak Yeşil Pasaport'a ihtiyacı olduğu için böyle şeyler icat edenler."
Aşı geçiş kuralları, son haftalarda birçok İtalyan şehrinde protestolara yol açtı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
- 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?