Sahte kolla aşı skandalı! Akılalmaz planı

İTALYA'DA "SÜPER YEŞİL PASAPORT" ZORUNLULUĞU VAR

Sıra dışı sahtekârlık girişimi, İtalya'da aşı yaptırmamış olanlara daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamasına birkaç gün kala gerçekleşti.

Ağustos ayından bu yana İtalyanlar, tren istasyonlarına, sinemalara, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına erişmek için aşı belgesi, negatif test veya virüsten kurtulma belgesi gösteren bir COVID "yeşil pasaportuna" ihtiyaç duyuyorlar.

Ancak Pazartesi gününden itibaren bu faaliyetler, yalnızca aşılanmış veya yakın zamanda COVID'den iyileşmiş olanlar için geçerli olan "süper yeşil pasaporta" sahip olanlarla sınırlı olacak.

Biella'da yaşanan sahte kolla aşı yaptırma girişimi sonrası bölge sağlık idaresinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde benzer olaylar yaşanıyor çünkü şu an ilk doz için gelenler esasen 3 kategoride yer alıyor: Belgeli bir sağlık sorunu nedeniyle aşıyı erteleyenler, aşı hakkında şüpheleri olan ancak daha sonra ikna olanlar, ya da hala aşı karşıtı olan ancak Yeşil Pasaport'a ihtiyacı olduğu için böyle şeyler icat edenler."

Aşı geçiş kuralları, son haftalarda birçok İtalyan şehrinde protestolara yol açtı.