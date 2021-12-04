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19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

Manisa'da 2 Aralık'ta halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, gencin fenalaşması ve yere yığılması, ardından sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırması yer alıyor.

Manisa'da 2 Aralık tarihinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı.

19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

Halı sahada maç yaparken güvenlik kamerasına yansıyan olayda, gencin fenalaşması ve yere yığılması ardından sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırması yer alıyor.

19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki bir halı sahada 2 Aralık saat 17.20 sıralarında, arkadaşlarıyla halı sahada maç oynarken bir anda fenalaşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz (19), halı saha kenarında yere yığıldı.

19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

Arkadaşlarının durumu fark etmesi ve haber vermesi üzerine 112 ekipleri halı sahaya gelerek gence ilk müdahaleyi yaptı. Halı sahaya koşarak giren 112 ekiplerinin gence kalp masajı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Kalp masajının ardından sedyeyle ambulansa alınan talihsiz genç, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

Gencin cenazesi, bugün havayoluyla önce Gaziantep'e ardından da memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.

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