19 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti | O anlar güvenlik kamerasında

Arkadaşlarının durumu fark etmesi ve haber vermesi üzerine 112 ekipleri halı sahaya gelerek gence ilk müdahaleyi yaptı. Halı sahaya koşarak giren 112 ekiplerinin gence kalp masajı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Kalp masajının ardından sedyeyle ambulansa alınan talihsiz genç, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.