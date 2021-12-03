Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Hasan’ vizyonda!

Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Bağlılık Hasan'ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor. 'Bağlılık Hasan'da geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkıyor.

Yurt dışı festivallerinde olduğu kadar yerli festivallerde de beğeni toplayan 'Bağlılık Hasan', 58. Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma'dan 'En İyi Sinematografi' ödülüyle döndü. Film, 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasından 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerini aldı.

Festival yolculuğu tüm hızıyla devam eden 'Bağlılık Hasan', 2022 yılı içinde de Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde vizyona girecek.