Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Hasan’ vizyonda!
Yönetmenliği ve senaryosu Semih Kaplanoğlu imzalı, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı, 2021 yılı için Türkiye’nin Oscar adayı olarak belirlenen ‘Bağlılık Hasan’ bugün sinema salonlarında seyirciyle buluştu. Peki, Bağlılık Hasan filminin konusu ne? İşte Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan'la ilgili merak edilen tüm detaylar...
'Bağlılık Hasan'ın yönetmeni Semih Kaplanoğlu ve filmin oyuncuları Umut Karadağ ile Filiz Bozok, Ankara Kızılay Büyülüfener sinemasında 18:45 seansında düzenlenecek özel gösterime katıldı.
2010 yılında 'Bal' filmiyle Berlin'den büyük ödül Altın Ayı ve 2017 yılında 'Buğday' filmiyle 30. Tokyo Film Festivali'nden En İyi film Ödülü ile dönen Semih Kaplanoğlu, 'Bağlılık Hasan' filminin dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' bölümünde gerçekleştirdi. 'Bağlılık Hasan' ayrıca Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nin 3 Kasım akşamı gerçekleşen ödül töreninde, 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülünü aldı.
Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Bağlılık Hasan'ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor. 'Bağlılık Hasan'da geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkıyor.
Yurt dışı festivallerinde olduğu kadar yerli festivallerde de beğeni toplayan 'Bağlılık Hasan', 58. Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma'dan 'En İyi Sinematografi' ödülüyle döndü. Film, 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasından 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerini aldı.
Festival yolculuğu tüm hızıyla devam eden 'Bağlılık Hasan', 2022 yılı içinde de Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde vizyona girecek.
BAĞLILIK HASAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikayesini anlatıyor.
Hasan ile eşi Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor.
Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.
ABD'de düzenlenen Oscar ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
BAĞLILIK HASAN
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Senaryo: Semih Kaplanoğlu
Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken
Kurgu: Semih Kaplanoğlu
Casting: Songül Karaarslan
Sanat Yönetmeni: Meral Aktan
Ses: Seçkin Akyıldız
Ses Tasarımı: Cenker Kökten
Yapımcılar: Semih Kaplanoğlu, Furkan Yeşilnur
Oyuncular: Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci, Mahir Günşiray, Kürşat Karaman, Hakan Atalay, Devrim Özder Akın, Yasemen Büyükağaoğlu, Somer Karvan, Mehmet Avdan, Şahin Sancak, Tuncay Kaynak, Hasan Aslangiray, Doğa Yaltırık, Sinan Demirer, Bedir Bedir, Zeynep Kaçar, Hakan Altıner
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