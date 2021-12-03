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İstanbul sağanak yağışa teslim! Meteoroloji'den üst üste son dakika uyarıları! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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İstanbul sağanak yağışa teslim! Meteoroloji’den üst üste son dakika uyarıları! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıların yapıldığı İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor. Artan yağış sonrası trafikte de yoğunluk oluşurken şehir genelinde sağanak yağışın hafta boyu sürmesi bekleniyor. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji'nin günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış her geçen an şiddetini giderek artırıyor. Artan yağışın ardından trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı İstanbul'da hafta boyu sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

RÜZGAR DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Rüzgarın; bugün (Cuma) akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla genelinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

EGE DE SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM OLACAK

Denizli ve Uşak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 04.12.2021 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 05.12.2021 Pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BİR UYARI DA ANTALYA'YA

Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 04.12.2021 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 05.12.2021 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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