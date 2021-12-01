İstanbul Balat’ta metruk bina çöktü 2 kişi son anda kurtuldu! O anlar kameraya yansıdı

"ÇOK KORKTUK HALA TİTRİYORUZ KORKUDAN"

Olay esnasında karşı binanın girişinde oturan Sema Güzeloğlu, "Olay sırasında kahve içiyorduk, birden gelen ses ile dışarı çıktık. Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk daha önce aynı bina yanmıştı şimdi de yıkıldı. Çok korktuk Allah'tan can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 3 ay önce bina boşaltılmıştı ve 3 hafta öncede bina yanmıştı. Çok korktuk hala titriyoruz korkudan hepimize geçmiş olsun. İçeride kimsenin olmadığını temenni ediyoruz. Evin içerisinde kimse yaşamıyordu. Kapıda olduğumu düşünmek bile istemiyorum" dedi.