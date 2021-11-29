29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yazar Ece Ergönenç'in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

Yazar Ece Ergönenç'in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
ABONE OL
Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

Son dakika haberine göre: Ünlü Yazar Ece Ergönenç'in hayatı, 5 yıldır platonik aşk besleyen Hamza Ş. yüzünden adeta kabusa döndü. Yardım çağrısında bulunan Ergönenç, "Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var" dedi.

Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor.

Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

"YALVARIRIM KURTARIN"
İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı.

Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

Korkudan sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Ergönenç, yaşadıklarını anlattı: "5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var.

Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor. Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor.

Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

'Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak, seni ışık bedenine kavuşturacağım' diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ömrümün tamamını koruma kararını uzatarak yaşayamam. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA