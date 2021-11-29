Yazar Ece Ergönenç'in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor
Son dakika haberine göre: Ünlü Yazar Ece Ergönenç'in hayatı, 5 yıldır platonik aşk besleyen Hamza Ş. yüzünden adeta kabusa döndü. Yardım çağrısında bulunan Ergönenç, "Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var" dedi.
Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor.
Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.
"YALVARIRIM KURTARIN"
İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı.
Korkudan sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Ergönenç, yaşadıklarını anlattı: "5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var.
Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor. Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor.
'Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak, seni ışık bedenine kavuşturacağım' diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ömrümün tamamını koruma kararını uzatarak yaşayamam. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."
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