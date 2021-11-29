Yazar Ece Ergönenç’in platonik kabusu! 5 yıldır peşinde kurtulamıyor

'Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak, seni ışık bedenine kavuşturacağım' diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ömrümün tamamını koruma kararını uzatarak yaşayamam. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."