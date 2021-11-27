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Son dakika: Van'da korkutan deprem (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Son dakika: Van’da korkutan deprem 2021 SON DEPREMLER

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Van Tuşba'da saat 22:20'de 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: AFAD, Van Tuşba'da saat 22:20'de 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; depremin derinliği 15.73 kilometre olarak kayda geçti.

Korkutan deprem Van ve çevre illerde paniğe neden oldu.

DEPREMİN HARİTASI

DEPREMİN ÜSSÜ

2021 SON DEPREMLER

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