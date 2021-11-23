Kayseri’de kan donduran vahşet! Annesini öldürdü babasını bıçakladı sonra intihara teşebbüs etti
Kayseri’da, psikolojik tedavi olduğu ifade edilen Kadir Dursun, tartıştığı annesi Aysel Dursun'u silahla vurup öldürdü. Ardından da babası Duran Dursun'u bıçakladı. Tabancayı daha sonra kendi kafasına dayayıp, ateşleyen Kadir Dursun’un durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kolay, saat 15.00 sularında, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın üçüncü katında yaşandı.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
OĞLUNDAN KAÇMAK İÇİN LAVOBAYA SAKLANDI
Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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