Kayseri’de kan donduran vahşet! Annesini öldürdü babasını bıçakladı sonra intihara teşebbüs etti

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.