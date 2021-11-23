23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de kan donduran vahşet! Annesini öldürdü babasını bıçakladı sonra intihara teşebbüs etti

Kayseri’de kan donduran vahşet! Annesini öldürdü babasını bıçakladı sonra intihara teşebbüs etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2021
ABONE OL
Kayseri’de kan donduran vahşet! Annesini öldürdü babasını bıçakladı sonra intihara teşebbüs etti

Kayseri’da, psikolojik tedavi olduğu ifade edilen Kadir Dursun, tartıştığı annesi Aysel Dursun'u silahla vurup öldürdü. Ardından da babası Duran Dursun'u bıçakladı. Tabancayı daha sonra kendi kafasına dayayıp, ateşleyen Kadir Dursun’un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kolay, saat 15.00 sularında, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın üçüncü katında yaşandı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

OĞLUNDAN KAÇMAK İÇİN LAVOBAYA SAKLANDI

Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olay yeri incelemesi sonrası Aysel Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA