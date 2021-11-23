Çanakkale Boğazı’nda 250 kilogramlık hayalet ağ temizliği

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi-5 Komutanlığı personeli tarafından "Marmara Denizi Eylem Planı Hayalet Ağların Temizlenmesi" kapsamında Gelibolu ilçesi Doğanaslan mevkisi açıklarında çalışma yapıldı.