Çanakkale Boğazı'nda 250 kilogramlık hayalet ağ temizliği
Son dakika haberleri... Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirilen çalışmayla 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ temizlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi-5 Komutanlığı personeli tarafından "Marmara Denizi Eylem Planı Hayalet Ağların Temizlenmesi" kapsamında Gelibolu ilçesi Doğanaslan mevkisi açıklarında çalışma yapıldı.
Yaklaşık 20 metre derinlikte tespit edilen yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki ağ sualtından çıkartılarak, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait "Kontrol-17" isimli su ürünleri kontrol botuna teslim edildi.
Hayalet ağlar Müdürlük tarafından geri dönüşüm tesisine gönderildi.
Hayalet ağların temizlenmesine yönelik faaliyetlere belirli aralıklarla devam edileceği bildirildi.
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