Hayalindeki eşi bulmak için sokaklara afiş asan adam şaşkına çevirdi
YAŞAM İHA
İstanbul Arnavutköy’de 10 sene önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, tekrar evlenmek için tuhaf bir yolu denemeye başladı. Hazırladığı "evlenmek istiyorum" afişini bölgedeki direklere asan Kara, "Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim" diye konuştu.
Arnavutköy'de ikamet eden 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 yıl önce eşini toprağa verdi.
Tekrar evlenmek istedi fakat istediği gibi bir eşi bir türlü bulamadı.
Evlenmek isteyen adam, son çareyi afiş hazırlayıp ilçedeki direklere asmakta buldu.
İlçeyi karış karış gezen Kara, aydınlatma direklerine "evlenmek istiyorum" afişi astı. Afişleri görenler hayretle Ferhat Kara'yı izlerken, o da kimseye aldırış etmeden afişlerini astı.
10 YILDIR ARADIĞINI BULAMADI
10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, "Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım" ifadelerini kullandı.
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