Hayalindeki eşi bulmak için sokaklara afiş asan adam şaşkına çevirdi

10 YILDIR ARADIĞINI BULAMADI

10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, "Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım" ifadelerini kullandı.