Balkondan düşen hırsız ev sahibini suçladı!

Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Cumali K.," Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım" diyerek kendisini savundu.