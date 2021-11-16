İstanbul’da ’köpeğe tecavüz’ davasında yeni gelişme! Yargıtay kararı bozdu

Duruşmada, Yargıtay'ın beraat kararının bozulmasına ilişkin ilamı okundu. Katılan sıfatları olduğu gerekçesiyle olan bozma ilamını kabul etmediklerini söyleyen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, suçtan zarar görenin hayvan olduklarını, hayvanların yaşam standartlarını ve yaşam haklarını savunmak için gönüllü olarak çalıştıklarını, görüntülerin bilirkişiye verilmesini istediklerini, sanığın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak sadece yemek verdiğini söylemesine karşın tecavüz ettiğinin açık bir şekilde görüldüğü belirtti.