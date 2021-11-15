‘Beni kaçırıp villamı sattılar’ demişti: 7 yıl süren hukuk savaşı sonunda gerçekler ortaya çıktı

Dava konusu olan villanın başından beri Görücüoğlu ailesine ait olduğu, Şeniz Bentürk'e emaneten devredilip daha sonra bilgisi dahilinde tekrar Görücüoğlu ailesine devrinin yapıldığı ortaya çıktı.

Şeniz Bentürk'ün daha sonradan haksız bir şekilde Görücüoğlu ailesi aleyhine dava açtığına ancak bir süre sonra haksız olduğunu bildiği için savcılığa verdiği ifadeyle feragat ettiği anlaşıldı.

Ayrıca Şeniz Bentürk'ün kimse tarafından kaçırılmadığı, her şeyi uydurduğu tespit edildi. İbrahim Görücüoğlu ile kardeşi Pınar Görücüoğlu hakkında 'başkası bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılma suretiyle yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' konularıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ayrıca Şeniz Bentürk'ün dava konusu villa ile ilgili feragat vermesi nedeniyle tapu iptali davasının reddine karar verildi.