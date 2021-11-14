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Sevdiği kız konuşma talebini kabul etmeyince kendi kendine ateş etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Sevdiği kız konuşma talebini kabul etmeyince kendi kendine ateş etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir markette çalışan gencin hoşlandığı kız markete gitti. Genç, kıza burada konuşmak istediğini belirtti fakat kız bu talebini reddetti. Duruma öfkelenen market çalışanı belinden çıkardığı silahla kendine ateş etti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerindeki zincir markette yaşandı.

REDDEDİNCE KENDİNE SIKTI

İddiaya göre, E.K. (25) konuşmak için sevdiği kızın çalıştığı zincir markete geldi. Konuşma talebi reddedilen E.K., belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

E.K. kanlar içinde yere yığılırken, genç kadın ise neye uğradığını şaşırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri E.K.'yi ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevdiği kız reddinde marketi kana buladı SEVDİĞİ KIZ REDDİNDE MARKETİ KANA BULADI
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