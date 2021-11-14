Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret: Devlet hep yanımda oldu

GENÇ MÜZİSYENLERE TAVSİYELER

Başarımı çalışmaya, hep çalışmaya, devamlı kendimi yenilemeye, bildiklerimle yetinmeyip yeni şeyler öğrenmeye, yaptıklarımı hep daha iyi yapmaya uğraşmaya, kendime ve dinleyicilerime karşı dürüst olmaya borçluyum. Müzikle uğraşan gençlerimiz, müziğin sadece bir meslek değil bir misyon olduğunu bilmeli. Müziği ticaret sahası, konser ve kayıtları da çok para kazanmak için bir araç olarak görmemeleri gerek. Eserlerini, yorumladıkları bestecilerin hizmetinde olduklarını bilerek icra etmelerini ve tevazu sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle, 18. ve 19. asırdan gelen büyük yorum geleneklerini ileriye taşıma görevini üstlendiklerinin bilincinde olup, bayrak yarışı gibi, kendilerine verilen yaşam boyu taşıyacakları meşaleyi kendilerinden sonra gelen nesillere aktarmayı görev bilmeleri oldukça önemli.