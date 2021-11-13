Kapıya tekme atarak doktorun odasını bastı! Öldüresiye dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darp etmiştir. Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin" dedi.

DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI