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Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için buluştukları kıraathane içerisinde anlaşamayınca tartıştılar. Yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri tarafları ayırdı.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişiminde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu.

HABERİN VİDEOSU

Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı.

Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

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