Diyarbakır’da kıraathanede barış için toplandılar! Silahla çatıştılar: 1’i ağır 4 yaralı
Diyarbakır'da daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için buluştukları kıraathane içerisinde anlaşamayınca tartıştılar. Yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri tarafları ayırdı.
Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişiminde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu.
HABERİN VİDEOSU
Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.
ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ
Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
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