Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Dikkat çeken hafta sonu detayı! Tam kış geldi derken... 12 Kasım hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir .
12 Kasım 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağını ve hafta sonu da ülke genelinde yağış beklenmediğini duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
YOZGAT °C, 8°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...
- Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz katili Can Göktuğ Boz anne babası kimdir?
- e-Devlet SED yardımı sorgulama: 2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
- Anlamlı dualı Cuma mesajları sözleri 12 Kasım! Birbirinden güzel Cuma mesajları resimli sözleri…
- Dolar kuru son dakika: 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kurları
- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge hakkında Bakan'dan flaş açıklama...
- SED yardımı ne zaman yatacak? 12 Kasım SED yardımı neden yatmadı? Kasım ayı SED yardımı...
- MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...
- Sağlık Bakanlığı yeni atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte başvuru formu...
- Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? AGİ dahil asgari ücret...
- 2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...