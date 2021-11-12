Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Dikkat çeken hafta sonu detayı! Tam kış geldi derken... 12 Kasım hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir .

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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