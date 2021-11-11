Türkiye televizyon başından kalkmıyor! Çarpıcı rapor: Dünya ortalamasının üstündeyiz

2020 yılı verilerine göre, hafta içi yüzde 18,91 ile en fazla çarşamba günü izleme yapılırken, hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip gün, yüzde 19,49 ile pazar günü oldu.

Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20.00-23.00 olarak belirlendi.