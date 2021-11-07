İnşaatın 3’ncü katından düştü! Polisleri harekete geçiren olay

Olay, saat 22. 00 sıralarında Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın üçüncü katında 2 arkadaşıyla bulunan 23 yaşındaki S.A., bir anda yere düştü.



Ağır yaralanan S.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis olay yerinde incelemede bulunurken olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere 2 kişi polis merkezine götürüldü.

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