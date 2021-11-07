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İnşaatın 3’ncü katından düştü! Polisleri harekete geçiren olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2021
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İnşaatın 3’ncü katından düştü! Polisleri harekete geçiren olay

Erzincan'da gece saatlerinde inşaatın üçüncü katından düşen genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 22. 00 sıralarında Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın üçüncü katında 2 arkadaşıyla bulunan 23 yaşındaki S.A., bir anda yere düştü.

Ağır yaralanan S.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere 2 kişi polis merkezine götürüldü.

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