Herkese örnek oldular! Diyarbakır’ın iki harikası

Büyüknalçacı, ilçede yaptığı çalışmaları anlattı. İşte küçük bir ilçede büyük bir aile olmayı yaratan ve devletin elini herkese ulaştıran Kaymakam Büyüknalçacı'nın örnek icraatları:

Kız çocuklarımız hayal kuramıyordu. Beni ve yanımdaki kadın yöneticileri görünce, kızlarımız hayal kurmaya başladı. Artık kaymakam, hâkim, savcı, doktor, polis, asker olmayı isteyen kızlarımız var. Biz kızlarımızın hayali olduk, hayal kurmalarını sağladık. Ne yazık ki, halen süre gelen kızların erken yaşta evliliklerinin önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Beni karşılarında gördüklerinde 'bir kadın da kaymakam olurmuş' diyorlar. Bununla ilgili iç dünyalarında hayaller kuruyorlar.

İlçede görev yapan ve kadınlardan oluşan savcı, hâkim, polis, asker, doktorlarımızı kırsal alandaki ve ilçedeki kızlarımız ile bir araya getiriyoruz. Bizleri tanıyan kızlarımız artık, 'ikinci hanım olup rahat edeyim' düşüncesinden çıkıp daha güzel hayaller kurmaya başladılar.