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ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı bir saat daha artıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı bir saat daha artıyor

ABD'de 7 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatler bir saat geriye alınacak. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha artacak. Yeni uygulama, ABD'de 13 Mart 2022'de yaz saati uygulamasına geçilene kadar sürecek.

ABD'de 7 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha artacak.

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak.

MERKEZDE FARK 9 SAAT ÇIKIYOR

Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 9 saate çıkacak.

DAĞLIK ZAMAN DİLİMİNDE 10 SAAT

ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki fark ise 10 saate yükselecek.

13-14 SAAT YÜKSELİYOR

Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'e çıkacak.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye yükselirken Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükselecek.

Yeni uygulama, ABD'de 13 Mart 2022'de yaz saati uygulaması başlayıncaya kadar devam edecek.

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