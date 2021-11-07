ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı bir saat daha artıyor

ABD'de 7 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha artacak.

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak.