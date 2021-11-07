07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu: Konya'da acı olay

2 aylık bebek yatağında ölü bulundu: Konya'da acı olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
ABONE OL
2 aylık bebek yatağında ölü bulundu: Konya’da acı olay

Konya'nın Meram ilçesinde odasında yalnız uyuyan bebek annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm sebebinin henüz tespit edebilemediği belirtilirken, ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı ifade edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde annesinin uyurken yalnız bıraktığı iki aylık bebek, yatağında ölü bulundu.

Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak'taki evlerinde anne Arife Bütün, iki aylık bebeği Ayşe Emine'yi uyuttuktan sonra ev işleri yapmak için yanından ayrıldı.

BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU

Anne ve kayınpederi Osman Bütün, uzun süre ses gelmeyince kontrol etmek için girdikleri odada bebeği yatağında hareketsiz şekilde buldu. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin ölüm sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA