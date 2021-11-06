Uçuşu olanlar dikkat! İptal edilmiş olabilir! Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında flaş karar

UÇUŞLARDA YÜZDE 15 AZALMA

"Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 6 Kasım 2021 tarihi saat 21.00 ile 07 Kasım 2021 tarihi 09.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."