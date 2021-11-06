Afyon’da aileler arasında katliam! 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var!

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hanife Mercan, Mevlüt Mercan, Hanife Mutlu ve Şefika Mutlu kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Yusuf Mercan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayın ardından silahlı kavgada yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.