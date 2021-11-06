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Afyon'da aileler arasında katliam! 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Afyon’da aileler arasında katliam! 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde iki aile arasında çocuk velayeti konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobile silahla ateş açılması sonucu 4 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'ndeki belde meydanında İ.K, çocuk velayeti konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan ailenin içinde olduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açılan ateş sonucu, Hanife Mercan, Mevlüt Mercan, Hanife Mutlu, Şefika Mutlu ve Yusuf Mercan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hanife Mercan, Mevlüt Mercan, Hanife Mutlu ve Şefika Mutlu kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Yusuf Mercan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayın ardından silahlı kavgada yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

ACİL ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekipleri hastanelerin acil servis girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler hastaneye giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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