İstanbul'da "damsız girilmez" kurşunu! Güvenlik müşteriyi silahla vurdu





PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Ali B'ye peş peşe ateş ederek bacağından yaraladı. Açılan ateşte Pakistanlı bar müşterisi Sıal K. da bacağından yaralandı. Araz ve arkadaşı koşarak olay yerinden kaçarken yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırıldı.