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SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kamyonete çarpan hafif ticari araç ardından bariyerlere saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi geçişinde meydana geldi.

SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 16 KM 572 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan P.T. idaresindeki 29 AAF 878 plakalı kamyonete çarptı.

SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., H.K. ve H.Ç. isimli 4 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA | Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Feci kaza sonrası bir süre aksayan trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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