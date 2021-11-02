Kayseri’de bakıcı dehşeti! 83 yaşındaki kadını aç bırakıp darp etti

Bacakları morarmıştı. Susuz kaldığı için idrarından kan geldi. Şikâyetçi olduk. Anneanneme virüs bulaştırmayalım, zarar vermeyelim derken istemeden daha büyük zarar vermişiz. Kimse annesini yalnız bırakmasın. Maya Karimova'yı tavsiye eden tanıdıklarımız böyle bir sorun yaşamadıklarını ancak kendi hastalarının da aniden kalp krizinden öldüğünü söylediler" dedi.