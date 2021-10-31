Şehit Hamza Irmak’ın ailesinin isteği yerine getirildi









'DUA ALDIK'

Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, "Şehidimizin ailesinin bizi ziyaret etmesi bizleri çok mutlu etti. Anne ve babamızın ellerini öptük, dualarını aldık, şehidimizi andık. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Görev yapan bizler her zaman ailenin yanındayız" ifadelerini kullandı.