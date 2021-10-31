Kar yağacak iller açıklandı! Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
31 Ekim 2021 Pazar günü için Meteorolojiden son dakika kar ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Ekim 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyı kesiminin, akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya, öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
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